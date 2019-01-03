Фронтовая Горловка: практически тихо

Можно было бы отметить, что в окрестностях Горловки наконец-то установилось долгожданное перемирие, но одно тревожное сообщение мы все-таки заметили.

Как сообщил один из пользователей соцсетей, вечером в стороне северных окраин некоторое время была слышна стрельба.

Не соблюдается режим тишины и судя по сводкам штаба ООС. Согласно информации, в среду обстрелы велись в районе Опытного и Песок под Донецком, у Водяного на Приазовье, под Вильным и Станицей Луганской на Луганщине.