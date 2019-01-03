Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Донецкой области, согласно данным Укргидрометцентра, в результате перемещения активного циклона в Донецкой области ожидается осложнение погодных условий.

3-го января на дорогах гололедица. Днем 4-го января ожидается снегопад, местами с дождем, усиление ветра до 15-20 м/с, местами в Приазовье 25 м/с, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед, прирост снежного покрова 15-20 см. Прекращение осадков и явлений ожидается лишь 5-го января.

Подчеркивается, что осложнение погодных условий 4-5 января соответствует первому уровню опасности (желтый).

Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения населенных пунктов, движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, осложнению работы коммунальных служб и строительной отрасли.