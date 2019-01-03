Первым в Горловке родился мальчик

Вчера, 2-го января, подарки получала пациентка перинатального центра ТМО «Семья и здоровье» — мама первого родившегося в 2019-м году ребенка.

1-го января на свет в Горловке появился один мальчик, его назвали Егор. Вес новорожденного – 3650 гр, а рост – 51 см. Его маме в подарок достался гигиенический набор для новорожденных - все необходимое для ухода за малышом на первое время — памперсы, салфетки, бутылочки.

Отмечается, что в течение минувшего года в Горловке родилось 808 малышей и это на 143 ребенка меньше, чем в 2017-м году.