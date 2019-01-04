Чего ждать в январе: возможный рост доллара, зарплаты побольше и повышение тарифов на тепло

Уже с января тарифы на отопление в среднем вырастут на 18% по всей Украине.

Начало года традиционно оказывается богато различными изменениями, как приятными, так и не очень. Например, минимальная зарплата в стране будет расти, военным пенсионерам прибавят выплаты, но, в то же время, тарифы на отопление поднимутся в среднем на 18%. Сайт «Сегодня» рассказывает об этих и многих других изменениях, которые можно ожидать в январе.

Появятся муниципальные няни

С января 2019-го года в Украине начнет работать проект «Муниципальная няня». Государство предлагает частично покрывать расходы новоиспеченных родителей за услуги нянь. Сумма выплат будет коррелироваться с прожиточным минимумом, который составляет около 1500 грн. для детей до 6 лет. Выплаты будут осуществляться на условиях совместного финансирования: из государственного бюджета 25%, из областного 15%, и больше всего из местного – 60%.

Чтобы получить эту помощь, родители должны сами найти няню для своего ребенка, заключить с ней официальный договор о трудоустройстве, а в конце года предоставить подтверждающие документы, которые и обеспечат компенсацию от правительства. Ее выплатят за все время работы няни только в конце года через Госфискальную службу.

Раньше в Минсоцполитики заявляли, что воспользоваться нововведением можно будет только в том случае, если оба родителя вышли на работу. Сейчас о таких ограничениях речи не идет. Компенсацию за работу няни может получить и та мама, которая уже вышла на работу, и та, которая находится в декретном отпуске, но пользуется услугами няни.

Вырастет минимальная зарплата

Ожидается, что уже с 1-го января минимальная зарплата в Украине вырастет на 447 грн. Сейчас минималка составляет 3723 грн., а в январе эта сумма вырастет до 4170 грн. Об этом недавно заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе рабочего визита в Винницу.

«В следующем году минимальная заработная плата с 3723 грн., по состоянию на сегодня, вырастет до 4 170 грн. То есть с 1-го января 2019-го года будет повышение», – рассказал Гройсман.

Военные пенсионеры получат надбавки к выплатам

Уже с 1-го января их ждут надбавки к выплатам. В среднем пенсии вырастут на 25%.

Как недавно сообщал министр социально политики Андрей Рева, в стране около 550 тыс. пенсионеров-силовиков, а средняя их пенсия — 4900 грн. Надбавка составит 1225 грн., что потребует дополнительных 8 млрд. грн. в год.

Вырастет зарплата учителей

С начала года зарплата научно-педагогических работников вырастет на 20%. Об этом недавно сообщила министр образования и науки Украины Лидия Гриневич. К слову, зарплаты других педагогических работников, как и всех остальных бюджетников, в следующем году вырастут на 9%.

«За последние два года мы существенно повысили зарплаты педагогам – учителям, воспитателям в детсадах. Однако ни одно из этих повышений не касалось преподавателей – научно-педагогических работников, которые работают в наших университетах. В этом году именно они получат наибольшее увеличение заработной платы – на 20%», – заявила Гриневич.

Доллар может вырасти

Эксперты недавно рассказали сайту «Сегодня», что будет с курсом доллара в январе. Аналитики пояснили, что в январе гривня может остаться в границах 28-29 грн/долл, ведь январь для гривни является периодом ослабления, что связано с сезонными колебаниями.

Также эксперты сообщили, что на январь-март придется пик выплат по внешнему долгу, поэтому стоит ожидать серьезного давления на межбанковском рынке спекулянтов и других валютных игроков. Как итог, курс гривны на конец января может составить 28,5–29,1 грн/долл.

Подорожает тепло

Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новые тарифы на отопление, которые вступили в силу с 1-го января. Как и прогнозировали эксперты энергорынка и Минсоцполитики, тепло подорожает на 18%. Но, например, в Киеве цены вырастут на 22,7% – с 1354,78 грн. до 1656,67 грн. за Гкал для домов со счетчиками тепла. В домах, где таких счетчиков нет, новый тариф составит 38,55 грн. за кв. м отапливаемой площади в месяц.

В среднем подорожание составит от 12 до 30% в зависимости от региона и предприятия-поставщика:

Винницкая область – 17,9-20,1%;

Днепропетровская область – 16-18%;

Донецкая область – 12%;

Запорожская область – 19-20%;

Ивано-Франковская область – на 18%;

Камянец-Подольский – 19,3-19,4%;

Киевская область – 19%;

Львовская область – 17-19%

Николаевская область – 19-21%

Одесса – 30%

Полтавская область – 19%

Ровенская область – 18%

Ровно – 28,1%

Сумская область – 17-24%

Харьковская область – 18%

Хмельницкая область – 18-19%

Черкасская область – 14,6-21%;

Черниговская область – 16%.

Будет много выходных

Традиционно украинцы будут отдыхать 1-го января, следующие выходные предусмотрены на Рождество – с 5-го по 7-е января включительно. Таким образом, всего в январе у украинцев будет 10 выходных дней.

Лекарства можно будет вернуть в аптеку

C 1-го января украинцы смогут вернуть в аптеку купленные ранее лекарства. Об этом недавно сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Когда аптека будет получать возвращенные лекарства, она должна проверить, не были ли они открыты, не была ли повреждена упаковка. Тогда это не несет никакой угрозы и лекарства могут быть возвращены», – отметила Супрун.

Напомним, что ранее лекарства попадали в перечень товаров, которые не подлежат возврату.

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