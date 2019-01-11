На Донбассе уничтожено почти 166 тысяч взрывоопасных предметов

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, с начала выполнения гуманитарного разминирования на Донбассе изъяты и обезврежены почти 166 тысяч взрывоопасных предметов.

«С начала выполнения работ (с июля 2014-го года) по гуманитарному разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей пиротехническими подразделениями проведено разминирование участков местности общей площадью более 26 тыс. 200 га, около 94 га водной акватории, а также 992 объектов жизнеобеспечения, социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры. Во время работ обнаружено, изъято и уничтожено почти 166 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе 832 специально установленных террористическими группировками особо опасных взрывных устройств», — говорится в сообщении.