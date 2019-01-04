Школьники Горловки побывали в Донецке на спектакле «Снежная королева»

Об этом сообщила начальник управления образования Мария Полубан.

По ее словам, сотни юных горловчан в возрасте от 7 до 12 лет посетили Донецкий академический музыкально-драматический театр им. М. М. Бровуна, где для ребят был организован спектакль по мотивам сказки «Снежная королева». После представления школьники получили сладкие подарки.

Отмечается, что в поездке участвовали дети, которые «показали высокие достижения в учебе и проявили свои таланты в области спорта, науки и искусства».