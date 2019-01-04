Фронтовая Горловка: сообщений о боях практически нет

Учитывая, что за вчерашний день о боевых действиях под Горловкой сообщили всего лишь дважды, горловчане считают, что перемирие сторонами, в целом, соблюдается.

Так, по словам, местных жителей, с утра неспокойно было в районе Зайцево, а ранним вечером перестрелки были слышны на юго-западе (у Широкой Балки и Новгородского).

Сегодня огонь из стрелкового уже открывался в стороне шахты им.Гагарина.

3-го января под Донецком стреляли под Песками, на мариупольском направлении — у Ужовки и Широкино. Несколько случаев нарушения тишины зафиксированы и на Луганщине.