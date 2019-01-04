РПЦ останется в Украине — Епифаний

У Русской православной церкви в Украине останется много прихожан, уверен митрополит новой церкви.

Русская Православная Церковь в Украине будет в дальнейшем существовать. Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью Deutsche Welle.

Он отметил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

«Мы понимаем, что в Украине будет в дальнейшем существовать Русская Православная Церковь и будет много желающих оставаться там, но мы против этого ничего не имеем… Архиерей или священник с общиной должны определиться. Если они на общем собрании решают, что хотят добровольно присоединиться к новообразованной ПЦУ, соответственно обращаются к нам, и мы принимаем их в нашу структуру единой ПЦУ», — сказал Епифаний.

Он также добавил, что после Объеденительного собора двери ПЦУ открыты для всех православных Украины.

«Мы приглашаем всех представителей, которые сейчас находятся в лоне Русской Православной Церкви, чтобы они присоединились к независимой ПЦУ. Если говорить об определенной стратегии, то она должна строиться на евангельских принципах любви, мира, взаимопонимания, братского взаимоуважения», — сказал митрополит.

Кроме того, Епифаний сообщил, что планирует пригласить партиарха Варфоломея в Украину после предоставления томоса.

«Насколько мне известно, даже после подписания соответствующего соглашения на Фанаре, еще до Объединительного собора, сам Патриарх Варфоломей напрямую заявил, что он имеет желание снова, уже во второй раз, посетить православную Украину. А уже после получения томоса с моей стороны будет сделано приглашение Его Святейшества в ближайшем времени посетить Украину», — сказал Епифаний.

Ранее Епифаний рассказал, что официальное подписание томоса Вселенским патриархом Варфоломеем состоится, завтра, 5 января, а вручен он будет на следующий день.

Корреспондент