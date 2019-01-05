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Выплаты переселенцам: Верховный Суд вынес важное решение

Суббота, 5 января, 2019

Ряд положений постановлений Кабмина № 365 и № 637 признаны недействительными.

Верховный суд отклонил кассационную жалобу Кабинета министров, оставив таким образом в силе решение, которое признает незаконными проверки по месту проживания временно перемещенных лиц при назначении им социальным выплат. Об этом сообщил один из инициаторов иска к правительству, правозащитник Николай Козырев.

Как стало известно, суд признал не соответствующими правовому акту высшей юридической силы отдельные нормы двух постановлений Кабмина — №365 от 8-го июня 2016-го года и №637 от 5-го ноября 2014-го года.

Постановление Верховного суда было принято 20-го декабря 2018-го года. Кассацию на решение Окружного административного суда Киева правительство подало еще в феврале прошедшего года.

«Суд обращает внимание, что законодательством вообще не предусмотрены проверки информации о постоянном или временном месте жительства пенсионеров, кроме тех, которые находятся на учете внутренне перемещенных лиц, путем осуществления выхода работников государственных органов по соответствующему адресу. Введение таких проверок в отношении пенсионеров — внутренне перемещенных лиц имеет признаки дискриминации», — говорится в постановлении Верховного суда.

Отметим, что суть проверок состояла в том, что представители органов соцзащиты должны были прийти к переселенцам на место проживания и составить акт о факте наличия лица по месту его регистрации. Без соответствующих актов временно перемещенным лицам не назначались пенсии и другие виды социальной помощи.

Судебно-юридическая газета



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