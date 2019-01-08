Полиция обнаружила хищение 6 млн. грн. при строительстве линии обороны на Донбассе

Полиция сообщила о подозрении директору фирмы в присвоении 6 млн. гривен, выделенных Ивано-Франковской областной государственной администрации на строительство фортификационных сооружений в зоне АТО.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента защиты экономики Национальной полиции.

Указано, что Кабинетом Министров были выделены средства из государственного бюджета на строительство оборонительных сооружений на территории Донецкой и Луганской областей в районах проведения АТО. Ивано-Франковская ОГА также получила средства на строительство фортификационных сооружений. Для выполнения указанных строительных работ были заключены договоры с несколькими предприятиями этой области.

При проверке полицейские установили факты завладения указанными средствами госбюджета при строительстве оборонительных сооружений. Во время досудебного расследования правоохранители установили, что руководители этих предприятий при выполнении работ подделали официальные документы.

«Путем внесения недостоверных данных, а именно завышения стоимости построенных объектов и использованных материалов, последним удалось завладеть более 6 млн гривен», — отметили в полиции.

Следователи полиции сообщили о подозрении руководителю одного из предприятий по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Кроме того, в рамках уголовного производства устанавливаются должностные лица органов исполнительной власти областного уровня и руководители других предприятий, которые могут быть причастны к хищению бюджетных средств.

Новости Донбасса