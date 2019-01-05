Фронтовая Горловка: о стрельбе сообщали несколько раз

Отголоски «перемирия» тревожили горловчан на протяжении всего дня.

Так, о боях местные жители рассказывали еще до полудня — перестрелки были слышны в стороне шахты им.Гагарина. Днем неспокойная обстановка сохранялась на юго-западе и западе, а вечером «шумел» север. Ближе к полуночи горожане сообщали о достаточно интенсивном бое на северо-западе.

В военных сводках ООС говорится о нескольких нарушениях 4-го января — обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксированы под Водяным на мариупольском направлении и Вольном — на Луганщине.

В «ДНР» насчитали шесть нарушений режима тишины. Кроме боевых действий в районе ж/м Гагаринский, сообщается о по-прежнему напряженной обстановке под Ясиноватой, аэропортом, Старомихайловкой и Докучаевском, а в «ЛНР» заявили, что обстрелам подверглись районы сел Калиновка и Желобок. Огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия, в т. ч. крупнокалиберного.