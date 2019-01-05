Донбасс завалило снегом

Во многих городах на протяжении двух дней выпадали осадки.

В четверг города накрывал дождь вперемешку с мокрым снегом, а в пятницу пошел сильный снег и дороги засыпало быстрее, чем их успевали расчищать, как итог — улицы и дворы оказались заметены.

Из-за непогоды вчера транспорт работал с большими перебоями, из-за чего на остановках скапливались толпы людей, многие в итоге шли пешком.

В Донецке, например, горожане отмечали, что «транспорт ходит только в центре, где почистили снег, а на окраинах пробки и сугробы по колено».

В соцсетях вспоминали зиму 2009-го года, когда сильнейший снегопад парализовал движение во многих городах, в т.ч. и в Горловке.

К слову, горловских водителей еще вчера просили не оставлять свои автомобили на проезжей части и центральных улицах (в том числе и в ночное время), чтобы не препятствовать работе коммунальных служб.