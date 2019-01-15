Здесь когда-то была детская площадка…

В прифронтовом Зайцево почти не осталось целых домов, детские площадки поросли бурьяном, а в единственном на все село магазине — цены «фантастических масштабов».

Об этом рассказали в благотворительном фонде «Повернись живим» в Facebook.

Поселок Зайцево, в пригороде Горловки, разделяет линия фронта. Вторую часть контролирует группировка «ДНР». До войны в поселке было около 1500 дворов. Сейчас же уцелевшие строения можно пересчитать по пальцам.

Один из бойцов, несущих службу в районе Зайцево, показал детскую площадку, на которой уже давно не играли дети.

«Качелей и каруселей почти не видно — они поросли бурьяном в человеческий рост, и сходить с дороги в тех широтах — идея не самая лучшая. Полторы недели назад „прилетело“ в дом, где жила семья с двумя детьми. К счастью, люди не пострадали, но потеряли жилье и вынуждены были бежать просто среди зимы», — рассказывает автор публикации Елена Максименко.

ДонПресс