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Из Франции прибыл гуманитарный груз для больниц Донецкой и Луганской областей

Понедельник, 7 января, 2019

Проект объединил военных, военно-гражданские администрации, транспортные, гуманитарные и благотворительные организации. Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Как говорится в сообщении, на днях из Франции прибыл гуманитарный груз медицинского назначения на сумму более 2,1 млн. грн. После распределения протезы, медицинскую мебель и аппаратуру, одежду и средства гигиены для больных, а также многое другое отправится в медучреждения Донецкой и Луганской областей.

Отмечается, что одним из приоритетных направлений является оказание гуманитарной помощи социально незащищенным людям, больным, инвалидам, детям. Так, помощи ждут в Краматорске — в доме ребенка «Антошка» и роддоме.

Подчеркивается, что на сегодня для медицинских учреждений и гериатрических отделений, домов инвалидов и Донецкой и Луганской областей передано медоборудование, мебель, инвалидные коляски и многое другое, необходимое врачам и больным на сумму более 4 млн. грн.



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