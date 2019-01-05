На Рождество во Львов приехали школьники Донбасса

Для них подготовлены экскурсии и мероприятия.

Уже второй раз дети востока Украины отправились во Львов на рождественские праздники. Ребята будут гостить с 5-го по 8-е января.

Согласно информации, в состав группы вошли 27 школьников из Северодонецка, Рубежного, Лисичанска и других городов. Это дети из многодетных семей, дети участников АТО, переселенцев, а также воспитанники национально-патриотических клубов и объединений Луганской области. Для них подготовили немало экскурсий, в том числе и по историческим местам Львова».

Для ребят запланированы экскурсии в городскую Ратушу, в Мастерскую шоколада, Музей народной архитектуры и быта, в Львовскую Оперу, поездка на каток в King Cross Leopolis, а также прогулка поездом «Чудо-тур». Школьники смогут попробовать силы в различных мастер-классах Детской школы народных искусств.

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