В Стамбуле подписали Томос для Православной церкви Украины

В субботу, 5-го января, Вселенский патриарх Варфоломей в Патриаршем храме Святого Георгия в Стамбуле подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Уже завтра, 6-го января, состоится совместное богослужение Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля независимой Украинской поместной православной церкви.

После Божественной литургии Томос об автокефалии ПЦУ будет вручен митрополиту Епифанию.

Как известно, текст Томоса на пергаменте был изготовлен каллиграфом, иеромонахом Лукой.

В Киеве увидеть документ о предоставлении автокефалии ПЦУ смогут все желающие — исторический документ будет выставлен в трапезном храме Софии Киевской.

Напомним, 15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор, где избрали главу УПЦ. Им стал митрополит Епифаний.

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