В Горловке из заносов спасали «Скорую помощь» и маршрутку

Информация от местных жителей о том, что коммунальные службы не справлялись с непогодой подтверждается.

Как сообщалось ранее, Горловку и другие населенные пункты подконтрольной «ДНР» части Донецкой области 4-го января накрыл снегопад, который замел улицы, дороги и дворы жилых домов.

Судя по всему, наиболее плохо чистились дороги в Калининском районе. Так, автомобиль скорой медицинской помощи из снежного заноса смогли вытащить только прибывшие спасатели.

На расчищенный участок дороги спасатели ГПСО позднее буксировали и маршрутный автобус ПАЗ.