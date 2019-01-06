В Донецке два человека погибли, отравившись угарным газом

В первый день 2019-го года два человека погибли в автомобиле в результате отравления угарным газом.

Трагедия произошла в Пролетарском районе Донецка — внутри металлического гаража в легковом автомобиле отравились угарным газом два человека: мужчина 1977 г.р. и женщина 1991 г.р., которые в результате происшествия погибли.

4-го января в Розовке (Шахтерский район) огонь забрал жизни еще двух человек. В результате пожара, причина которого пока еще устанавливается, погибли двое мужчин 1969 г. р.