Фронтовая Горловка: в субботу было тихо

О боевых действиях вчера горожане не сообщали.

Тем не менее, полной тишины в регионе по-прежнему нет и в штабе ООС заявили о четырех нарушениях режима прекращения огня за прошедшие сутки. Согласно информации, под обстрелом оказались окрестности Авдеевки, Павлополя, Лебединского и Водяного.

В «ДНР» сообщили, что огонь открывался под Жабичево, Ясиноватой и Саханки, а в сводки «ЛНР» попали районы сел Калиновка и Лозовое.

Применялись гранатометы, снайперское и крупнокалиберное стрелковое оружие.