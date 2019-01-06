Святвечер и Рождество Христово: История, обычаи и традиции

В ночь с 6 на 7 января христиане восточного обряда празднуют Рождество Христово. В этот день заканчивается сорокадневный Рождественский пост и начинаются 12-дневные святки. Они сопровождаются народными гуляньями в честь рождения Сына Божьего. У славян издавна в эти дни водили вертеп, пели колядки и желали всем добра на весь год.

О Рождестве

Согласно библейскому повествованию, в этот день в Вифлееме в хлеву Дева Мария родила Иисуса Христа. Первыми, кто поздравил новорожденного, были пастухи. Позже к младенцу пришли волхвы-мудрецы с Востока.

В то же время есть несколько теорий, что Иисус Христос родился не зимой, а праздновать Рождество в январе стали только потому, что в это время язычники отмечался праздник рождения Солнца Правды и в этот период увеличивался световой день.

Как бы там ни было, православное Рождество Христово и предшествуюший ему Святой вечер, пышно празднуются в христианском мире и имеют множество традиций и обычаев.

12 блюд и дидух: Традиции Святого вечера

По традиции Рождество в Украине начинается 6 января со Святого вечера – Сочельника. В этот день вся семья, включая маленьких детей, собирается на праздничный ужин. Примечательно, что в Сочельник находиться в чужом доме нельзя.

Святвечер обычно начинается с зажигания свечи в память об умерших предках и чтения молитвы «Отче наш». После чего хозяин дома благословляет ужин.

В этот день люди не садятся за стол до появления первой звезды, которая, как говорится, указывала волхвам путь к тому месту, где находился младенец Иисус.

В Святвечер на столе обязательно должны быть 12 постных блюд – в честь 12 апостолов. Главное угощение – кутья (ритуальная каша, сваренная из ячменя, пшеницы или риса). Многие украинские хозяйки в кутью добавляют орехи, мак, изюм и мед. Кроме кутьи, на праздничный стол также принято ставить: постный борщ, вареники, грибы, овощные салаты и соленья. Блюда водой не запивают — только узваром (сладкий компот из сухофруктов).

Каждый член семьи должен понемногу попробовать все 12 блюд, при этом полностью съедать ужин нельзя, иначе холодильник будет пустым весь год.

Во время ужина незамужним девушкам и неженатым парням нельзя садиться на угол стола, чтобы не остаться без пары. До завершения трапезы нельзя выходить из-за стола и из дома, чтобы не впустить в жилье нечистую силу.

В канун Рождества также принято на самом почетно месте в доме ставить дидуха – пшеничный, овсяный и ржаной сноп, который, по поверью, охраняет дом от злых духов и олицетворяет благополучие семьи.

Как празднуют Рождество в Украине?

По поверью, в полночь с 6 на 7 января нужно распахнуть окна и двери, чтобы Рождество вошло в дом.

Неотъемлемым атрибутом украинского Рождества являются колядки. В этот день колядники ходят от к дома к дому, возвещая благую весть о рождении Божьего дитя.

Во всех храмах проходят божественные литургии, а семья собирается за праздничным столом, приветствуя друг друга словами: «Христос родился! Славим его!»

Издавна в рождественскую ночь люди обращались к Богу с просьбами об исцелении и помиловании грехов. Девушки гадали на суженого. Семейные пары, не имевшие детей, просили Деву Марию подарить им ребенка.

Поскольку на Рождество заканчивается 40-дневный пост, на праздничный стол часто ставят большое количество мясных блюд. За праздничным ужином принято петь рождественские песни, желать друг другу здоровья и вспоминать все хорошее, что было в прошлом году.

Кроме всего прочего, в Украине 7 января является официальным государственным праздником, что является еще одним поводом для радости.

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