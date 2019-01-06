Вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию Томос

Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле 6 января вручил предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию Томос об автокефалии ПЦУ.

Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле вручил предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию Томос об автокефалии ПЦУ.

Трансляцию торжественной церемонии вели украинские телеканалы.

На церемонии вручения присутствует украинская делегация во главе с президентом Украины Петром Порошенко.

«Автокефалия Православной церкви Украины провозглашена. Томос – вручено!», — написал находящийся на церемонии в Стамбуле митрополит Александр Драбинко, перешедший из УПЦ (МП) в ПЦУ.

Напомним, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ.

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