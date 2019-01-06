В Мариуполе прогремел смертельный взрыв

В субботу, 5-го января, Мариуполе в жилом многоквартирном доме взорвалась граната, погибли два человека.

Трагедия произошла около 22 час. в Центральном районе города на проспекте Строителей в квартире на 3-м этаже. По предварительной информации, в результате инцидента погибли два человека.

«Труп одного из них свисает из окна с оторванной конечностью. Под окном видна огромная лужа крови. В воздухе стоит запах гари. Стены в квартир посечены осколками», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, взрыв был слышен и в соседних районах, а один из пострадавших перед смертью из окна звал на помощь.

На месте работали взрывотехники, полиция и военные. Также прибыли 3-4 машины скорой медицинской помощи. Обстоятельства происшествия уточняются.

«Вызов в полицию поступил в 21.20. На месте работает следственно-оперативная группа.Полицейские выясняют происхождение взрыва. Число жертв уточняется», — указано в сообщении.

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