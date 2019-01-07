В очередях на КПВВ скончались два человека

О смертях на контрольных пунктах въезда/выезда у Станицы Луганской и под Майорском сообщили в пресс-службе ООС.

Согласно информации, утром 5-го января в сервисной зоне на КПВВ «Станица Луганская» при оформлении документов на переход на подконтрольную украинской власти территорию 65-летнему мужчине стало плохо и он потерял сознание. Сотрудники ГПСУ вызвали «Скорую помощь» и медпредставителя Красного Креста, но прибывшие врачи констатировали смерть, предварительно, из-за остановки сердца.

этот же день на КПВВ в Майорске, прибывшая со стороны Горловки 79-летняя женщина пожаловалась пограничникам на ухудшение состояния здоровья. Медики провели реанимационные мероприятия, но спасти пенсионерку не смогли.