В «ДНР» назвали количество организаций и книг, оказавшихся под запретом

Пятьдесят шесть организаций, материалов и книг были признаны экстремистскими и запрещены в самопровозглашенной республике за последние три года. Об этом сообщили местные интернет-издания.

«В 2016-м году на территории ДНР была признана экстремистской и запрещена деятельность двух организаций и 20 книг и материалов, в 2017-м – четырех организаций и 17 книг и материалов, в 2018 году запрещена деятельность одной организации и 12 книг и материалов», — говорится в сообщении.

В его тексте упоминаются «Свидетели Иеговы» и батальон «Донбасс», «Центральное духовное управление мусульман – Донбасский муфтият» и международное объединение «Кровь и Честь», которые в «ДНР» признаны экстремистскими.

«Среди запрещенных книг и материалов – «Десионизация» Валерия Емельянова, «Удар русских богов» Владимира Истархова, «Чему на самом деле учит Библия?» и «Добрая весть от Бога», Русская Кухня, Азбука «Домашнего терроризма», — подчеркивается в сообщении.