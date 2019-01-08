Через КПВВ не провезли монитор и телевизор

На ближайшем от Горловки контрольном пункте въезда/выезда выявили два случая незаконного перемещения товаров.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, сначала на КПВВ в Майорске пограничники Краматорского отряда остановили автомобиль, в которой пытались провезти на неподконтрольную территорию графический монитор стоимостью 14,5 тысяч гривен.

6-го января была пресечена еще одна схожая попытка. На этот раз через линию разграничения везли телевизор стоимостью более 33 тыс. грн.

В обоих случаях товар передан сотрудникам фискальной службы для принятия правового решения.