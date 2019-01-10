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Увеличены штрафы за нарушение трудового законодательства

Четверг, 10 января, 2019

Вместе с увеличением минимальной заработной платы с 1-го января увеличиваются на 12 % и размеры штрафов, предусмотренных за нарушение трудового законодательства.

Об этом сообщает Офис крупных налогоплательщиков ГФС.

Новые суммы штрафов

  • 30 минимальных зарплат — 125 190 грн, по каждому работнику за следующие нарушения: фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора; оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время; выплату заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса.
  • 10 минимальных зарплат — 41 730 грн: за несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда (например, неоплата работы в ночное время, в выходной или праздничный день, сверхурочной работы); несоблюдение установленных законом гарантий и льгот работникам, привлекаемым к исполнению обязанностей.
  • 3 минимальные зарплаты — 12 519 грн: за нарушение установленных сроков выплаты заработной платы работникам, других выплат, предусмотренных законом о труде, более чем за один месяц, выплата их не в полном объеме.
  • 1 минимальная зарплата – 4 173 грн: за нарушение других требований трудового законодательства.

К руководителям предприятий применяют административную ответственность от 8 500 гривен до 17 000 гривен за: за фактический допуск работника без трудового договора и за несвоевременное уведомление фискальной службы о принятии работника на работу.

Минфин

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