В Украине 54 медицинские услуги станут бесплатными, — Минздрав

С 1 июля базовые диагностические и лечебные процедуры станут бесплатными при условии направления семейного врача, терапевта или педиатра.

В 2019 году ряд медуслуг - 54 диагностических и лечебных процедур — в Украине станут бесплатными. Доступными на бесплатной основе они станут с 1 июля, но при условии направления семейного врача, терапевта или педиатра.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

«С 1 июля 2019 по направлению вашего семейного врача Вы сможете получить пакет диагностических и лечебных услуг, которые оплатит Национальная служба здоровья по принципу «деньги идут за пациентом». Вам, соответственно, платить за них не придется. Имея направление, вы сами сможете выбрать, где сдать анализы или пройти диагностику. Это может быть и государственное учреждение, и частное», — написал заместитель министра здравоохранения.

Пакет услуг покрывает обследование на наиболее распространенные болезни внутренних органов, сердца, легких, скелета и 10 самых распространенных видов онкологии у мужчин и женщин. В 90% случаев этого будет достаточно, чтобы семейный врач совместно со специалистом установили диагноз и спланировали лечение.

Бесплатными станут следующие медуслуги:

12 различных анализов;

маммография;

5 видов рентгена (грудная клетка, суставы, позвоночник, кости и околоносовые пазухи, эхокардиография);

мониторинг ЭКГ;

2 вида тестов для определения патологий сердечно-сосудистой системы;

6 видов УЗИ (желудочно-кишечный тракт, почки, мочевой пузырь, артерии ног, щитовидная и молочные железы);

4 вида биопсии под контролем УЗИ (щитовидной железы, лимфатических узлов, молочных и предстательной желез);

удаление новообразований (мягких тканей и кожи в носу, гортани, ушах);

эндоскопические исследования и операции одного дня (пищевода, желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки, мочевого пузыря, трахеи и бронхов).

112