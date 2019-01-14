С каждого – по 305 долларов: сколько Украине нужно выплатить в новом году

В 2019-м году сумма выплат по внешним и внутренним государственным обязательствам – рекордная за последние годы.

2019-й год несколько лет подряд называли одним из самых сложных для Украины с точки зрения международных выплат. И вот он наступил…

По данным Минфина, в 2019-м году Украине предстоят действительно самые большие выплаты по внешним и внутренним государственным обязательствам. По крайней мере такая картина наблюдается на сегодняшний день. Так, по состоянию на декабрь 2018-го года, общая сумма выплат в 2018-м году составляла 351,21 млрд. грн., в 2019-м должна составить 360,69. млрд. В 2020-м она уменьшится до 296,94 млрд. грн., в 2021-м – до 227,14 млрд. грн., а затем пару лет суммы выплат по долгам не будут превышать 200 млрд. грн.

В 2019-м году самые большие выплаты Украине предстоит сделать во втором квартале – 121,24 млрд. грн., самые небольшие – в четвертом: «всего» 50 млрд. грн.

Есть ли в стране такие деньги

В последние дни уходящего 2018-го года, отчитываясь об итогах, Нацбанк сообщил, что к 27-му декабря международные резервы увеличились до рекордного уровня за последние шесть лет. Если на конец ноября они составляли 17,7 млрд. долларов, то к концу декабря – уже в 20,7 млрд. Показателя в 20 млрд. Украине не удавалось достичь с 2013-го года, когда на счетах в конце года оставалось 20,4 млрд. дол. Сумма международных резервов, больше нынешней, в последний раз была накоплена в 2012-м году – 24 млрд., по данным НБУ.

Нарастить такой объем в 2018-м году помогли активные закупки валюты на межбанковском рынке и кредит Международного валютного фонда, первый транш которого – в размере 1,4 млрд. дол. – поступил в Украину как раз в последних числах декабря.

Сумма долга будет расти

Возобновление сотрудничества с МВФ разблокировало для Украины и получение финансовой помощи из других источников. В частности, кроме кредита МВФ, который, как сообщалось, был направлен именно на пополнение валютных резервов, Украина получила в конце года также кредитные средства от Евросоюза и Всемирного банка. В течение года кредитные средства выделяли также различные другие структуры.

С одной стороны, заимствования позволяют Украине поддерживать экономическую стабильность в стране, укреплять гривню и сокращать инфляцию. Но, с другой стороны, каждый новый кредит – это увеличение суммы долговых обязательств и предстоящих выплат. По этой причине размер выплат по кредитам постоянно растет.

Так, в апреле 2018-го года, когда продолжение сотрудничества с МВФ было еще под большим вопросом, Минфин сообщал, что в 2018-м году для погашения и обслуживания государственного долга Украине предстоит заплатить 327,73 млрд. грн. (12,1 млрд. долларов, если считать по курсу 27 грн./дол.). К 1 декабря общая сумма выплат, которые нужно было сделать в 2018-м году, выросла уже до 351,21 млрд. грн. (13 млрд. дол. по курсу 27 грн. или 12,6 млрд. по курсу 28 грн.). При этом в апреле общая сумма выплат за обслуживание и погашение внешнего долга составляла 99 млрд. грн. (3,7 млрд. дол.), а к декабрю она выросла до 110,5 млрд. грн. (4 млрд. долларов).

Выплаты, которые Украине необходимо сделать в 2019-м году, в апреле 2018-го оценивались в 313,89 млрд. грн. (11,6 млрд. дол.), а перед самым Новым годом – уже в 360,69 млрд. грн. (12,9 млрд. дол.). Из них выплаты внешним кредиторам в апреле составляли 150,84 млрд. грн., в декабре – 150,13 млрд. грн.

С каждого – по 8548 грн., или по 305 долларов

В пересчете на население Украины – поскольку выплаты осуществляются из денег, собранных в виде налогов в госбюджет – получается, что каждый гражданин Украины в 2019-м году должен будет отдать порядка 8548 грн., или 305 долларов, чтобы страна могла полностью рассчитаться по долгам.

Конечно, эта сумма для бюджета неподъемная. Фактически отдать нужно каждую третью гривню из тех, что запланировано собрать в бюджет (его доходная часть – 1 трлн. 26 млрд. грн). Или 62% «рекордных» валютных резервов. А потому Украине вновь придется брать кредиты за рубежом и размещать облигации. Т. е. фактически влезать в новые кредиты, чтобы отдать старые.

По этой причине, кстати, в ближайшее время суммы выплат могут снова измениться в сторону увеличения. В приведенных декабрьских цифрах не учтены даже последние полученные Украиной кредиты, в том числе кредит МВФ на общую сумму 3,9 млрд. долларов по программе stand-by. Между тем, одно из отличий кредита stand-by от предыдущего (по программе EFF, или расширенного финансирования) – короткий срок кредитной программы (полтора года) и короткий срок возврата кредита – до 5 лет. Так что суммы процентов будут немалыми. И они значительно увеличат план по выплатам на ближайшие годы.

Александра Романюк, Сегодня