Главные ожидания 2019-го года: транши от МВФ, деньги от США и Антикоррупционный суд

Фонд обещает дать еще два транша, а Соединенные Штаты планируют выделить деньги на оружие.

Именно на 2019-й год в Украине запланированы президентские и парламентские выборы, а значит, грядут изменения и политическая борьба. При этом украинцы настроены позитивно и вообще преисполнены надежд. Так, согласно опросу фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова, 23% украинцев уверены, что 2019 г. обязательно будет лучше, чем его предшественник, еще 55% на это надеются, а 10% опрошенных предполагают, что худшего будет больше. И только 1% респондентов ответил, что 2019 г. будет еще хуже, чем 2018 г.

Сайт «Сегодня» собрал самые интересные и знаковые ожидания этого года.

Выборы президента и парламента

Уже сейчас в стране началась предвыборная лихорадка, ведь до избрания президента осталось всего несколько месяцев. Так, первый тур президентских выборов запланирован на последнее воскресенье марта, а именно на 31-е число 2019-го года. Если каждый кандидат наберет менее 50% голосов, то 21-го апреля предстоит второй тур. Уже до 4-го февраля все кандидаты должны зарегистрироваться в Центральной избирательной комиссии.

А уже на конец октября в стране запланированы выборы в Верховную Раду. 27-го октября в день выборов избиратели будут голосовать в общегосударственном округе (за политические партии) и в одномандатных округах (за кандидатов-мажоритарщиков). Претенденты на депутатские мандаты должны выдвинуть свои кандидатуры до 9-го августа 2019-го года.

Медицинские изменения

Медицинская реформа уверенно набирает обороты. Так, если в 2018-м проводилась реформа на первичном уровне медицинской помощи – имеются в виду услуги у семейных врачей, педиатров и врачей общей практики, то в этом году будет меняться уже вторичный уровень (обследование, диагностика и т.д.). С июля стартует программа «Бесплатная диагностика», согласно которой украинцы смогут бесплатно получить около полусотни медицинских услуг (рентген, УЗИ, маммография, эхокардиография сердца и другие). Услуги оплатит Нацслужба здоровья, но только в том случае, если направление на обследование выпишет непосредственно семейный врач, терапевт или педиатр.

Помимо этого, больницы откажутся от бумажного оборота документов и перейдут к электронному документообороту. Именно в электронном виде будет вестись медицинская карта пациента, выписываться рецепты, направления к другим врачам и даже больничные. Это должно существенно ускорить и упростить задачу как врачам, так и пациентам.

Также стартует реформа экстренной медицины, которую пока что проведут в пяти областях (Донецкой, Одесской, Тернопольской, Полтавской, Винницкой и городе Киев). Бригады перейдут на международные стандарты работы, пройдут переквалификацию и будут получать зарплаты повыше.

Денежные изменения

С января минималка в Украине поднялась до 4173 грн. Вместе с минимальной зарплатой в Украине вырос и прожиточный минимум, который сейчас составляет 1853 грн. К тому же, уже с июля прожиточный минимум вырастет до 1936 грн., а с декабря – 2027 грн.

Помимо этого, в 2019-м году будут расти зарплаты и для представителей отдельных профессий. Так, для военнослужащих, спасателей и полицейских зарплаты вырастут на 30%, а зарплата научно-педагогических работников вырастет на 20%.

Что касается пенсионеров, то с января военных пенсионеров ждут надбавки к выплатам. В среднем пенсии вырастут на 25%. Как недавно сообщал министр социально политики Андрей Рева, в стране около 550 тысяч пенсионеров-силовиков, а средняя их пенсия — 4900 грн., надбавка составит около 1225 грн.

Не стоит забывать, что в стране также запланировано ежегодное повышение пенсий с учетом инфляции и роста минималки. Ежегодное повышение проводится в автоматическом режиме. По словам замминистра соцполитики Николая Шамбира, повышение будет происходить по единым подходам и составит 50% от роста средней зарплаты плюс 50% от увеличения уровня инфляции.

Как позже заявлял премьер-министр Украины Владимир Гройсман, средняя пенсия в стране в 2019-м году вырастет на 900 грн.

Напомним, что также в октябре начнется заключительный, третий этап монетизации субсидий, когда страна полностью перейдет на эту модель выплаты субсидий.

Электроэнергия и пеня за коммуналку

Начнется первый этап реформирования рынка электроэнергии. Так, облэнерго перестанут быть монополистами на рынке энергетики, а станут операторами системы распределения и поставки электроснабжения. Т.е. за свет в квартирах и домах теперь будет отвечать не только облэнерго, но и компания, которая эту энергию поставляет.

Украинцы должны будут заключить договор о предоставлении услуг по распределению электроэнергии с оператором системы распределения; и договор о поставке электроэнергии потребителю с тем поставщиком, которого украинцы будут выбирать самостоятельно.

Еще одно нововведение, которое касается коммунальных услуг – это пени, которые будут насчитываться за каждый день просрочки после конечной даты оплаты за услуги ЖКХ. В год максимальная сумма пени составляет 3,65%, т.е. за один день пеня составит 0,01%.

А с 1-го мая украинцы смогут требовать проведение проверок качества ЖКХ и в дальнейшем получать возмещение за то, что они получали некачественные коммунальные услуги.

Для того, чтобы получить такое возмещение, украинцам нужно будет подать акт-претензию и дождаться результатов проверки качества коммунальных услуг.

Помощь от США

Помимо изменений с зарплатами и коммуналкой, в 2019-м в Украине также будут события на международном уровне. Так, бюджет Минобороны США предусматривает на этот год выделение 250 млн. долларов для финансирования программ в сфере безопасности и обороны, которые проводятся в Украине, из которых на закупку летального вооружения предусмотрено 50 млн. долларов.

Посол Украины в США Валерий Чалый уже сообщил, что ожидается продолжение помощи по увеличению оборонных возможностей нашей страны, а именно поставки вооружений, в том числе и летальных.

Транши от МВФ

Как раз под конец года Украина получила первый транш в размере 1,4 млрд. долларов от МВФ по новой программе stand-by. Следующий транш для Украины в МВФ должны рассмотреть в мае по результатам работы в Киеве миссии МВФ, которая посмотрит, как выполняются требования меморандума.

Третий транш Международный валютный фонд рассмотрит уже в ноябре. Этот транш станет окончанием программы stand-by, которая рассчитана на 14 месяцев.

Курс на ЕС и НАТО

В конце ноября Верховная Рада проголосовала за законопроект о внесении изменений в Конституцию, которые утверждают курс Украины в ЕС и НАТО. Но это было только предварительное решение, которое окончательно наберет силу после положительного голосования на следующей сессии парламента.

К слову, начнется новая сессия уже 5-го февраля, именно тогда нардепам нужно будет закрепить новый курс для Украины в Конституции.

Старт высшего антикоррупционного суда

Так, одно из требований, которое прописано в меморандуме с МВФ – запуск в Украине Высшего антикоррупционного суда (ВАС).

До конца апреля 2019 г. должно быть назначено не менее 35 судей, которые соответствуют всем требованием и обладают безупречной репутацией. Ожидается, что Антикоррупционный суд начнет свою работу до конца июня 2019 года.

Анастасия Ищенко, Сегодня