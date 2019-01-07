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В Донецкой области из-за непогоды ограничили движение транспорта

Понедельник, 7 января, 2019

Сначала в пресс-службе «Укравтодора»об ограничении движения на трассах сообщили, упомянув лишь Запорожскую область,но позднее из-за непогоды пришлось перекрывать дороги и в Донецкой области.

«В связи со сложными погодными условиями (порывистый ветер до 25 м/с, который приводит к образованию снежных переметов высотой до 0,5 м) и для избежания заторов автотранспорта, принято решение об ограничении движения для тяжеловесного и маршрутного транспортных средств с 06-00 час. 07.01.19 г. на дорогах государственного значения», — говорилось в сообщении, уточнив, что речь идет об участках трасс М-14 («Одесса–Мелитополь–Новоазовск» — от Приазовского до Бердянска) и Н-30 («Токмак–Бердянск» — от Токмака до Азовского).

Затем также пришлось ограничить движение для всего транспорта на отдельных участках дорог в Запорожской и Донецкой областях: на автодороге М-14 — от Приазовского до Азовского и на трассе Т-0803 «Запорожье-Мариуполь» — от Никольского до Новокрасновки.



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