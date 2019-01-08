Украина подала иск в ЕСПЧ против РФ

О том, что в Европейский суд по правам человека подан иск против России из-за нарушения прав украинских моряков сообщил замминистра юстиции Иван Лищина.

«Правительство требует признания Судом факта нарушения РФ прав 24-х украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли, ранения и захват моряков в Керченском проливе 25-го ноября 2018 г., их незаконного удерживании в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечении к уголовной ответственности. Правительство Украины считает, что при этом были нарушены ст.ст. 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции», — говорится в его сообщении.