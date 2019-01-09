Из Покровска в Харьков будет курсировать поезд

Среда, 9 января, 2019
Укрзализныця” назначила новый поезд № 205/206 Покровск — Харьков с курсированием дважды в неделю с 18-го января.
Об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика.
Отмечается, что поезд будет курсировать по пятницам и воскресеньям.
Из Покровска (бывший Красноармейск) он будет отправляться в 9:20 и прибывать в Харьков в 14:49. Обратно поезд будет отправляться в 16:35 и прибывать в Покровск в 22:01.
Остановки также запланированы на станциях Николаевка-Донец, Богуславский, Павлоград-1, Лозовая, Краснопавловка и Лихачево.