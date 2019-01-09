Из Покровска в Харьков будет курсировать поезд

Укрзализныця” назначила новый поезд № 205/206 Покровск — Харьков с курсированием дважды в неделю с 18-го января.

Об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика.

Отмечается, что поезд будет курсировать по пятницам и воскресеньям.

Из Покровска (бывший Красноармейск) он будет отправляться в 9:20 и прибывать в Харьков в 14:49. Обратно поезд будет отправляться в 16:35 и прибывать в Покровск в 22:01.

Остановки также запланированы на станциях Николаевка-Донец, Богуславский, Павлоград-1, Лозовая, Краснопавловка и Лихачево.