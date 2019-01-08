Фронтовая Горловка: неспокойно было до полудня

На Рождество в окрестностях города боевые действия были слышны в первой половине дня.

Местные жители сообщили о двух фактах стрельбы и оба раза — в стороне шахты им.Гагарина. С самого утра там были слышны автоматные очереди, а ближе к полудню применялись гранатометы. В дальнейшем, днем и вечером было тихо.

7-го января продолжались бои под Донецком (у Марьинки и Трудовских), на светлодарском (в районе Луганского), мариупольском (под Павлополе, Водяным, Ужовкой) и луганском (под Вильным, Калиновкой, Станицей Луганской) направлениях.