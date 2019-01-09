Фронтовая Горловка: вечером перемирие напомнило о себе перестрелками

В светлое время суток, 8-го января, о боях горожане не сообщали.

После 21 час. по местному времени стрельба была слышна в стороне шахты им.Гагарина, а спустя полтора часа жители услышали перестрелки на севере — в направлении Новолуганского и Доломитного.

Во вторник также стреляли в окрестностях Марьинки и Трудовских, на участке между Еленовкой и Докучаевском, под Саханкой, а также в районе Новотошковского, Донецкого и Желобка. Здесь кроме стрелкового применялись уже и гранатометы.