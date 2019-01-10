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В «ДНР» решили штрафовать за выброс снега на проезжую часть дорог

Четверг, 10 января, 2019

Об этом сообщили представители самопровозглашенной республики.

«Граждане либо представители организаций, осуществляющие выброс снега на проезжую часть, несут ответственность согласно ч. 1 ст. 139 КоАП, которая предусматривает наложение штрафа на граждан в размере до 1020 руб., на должностных лиц – до 1360 руб. Если указанные нарушения повлекут за собой повреждение транспортных средств, грузов или иного имущества, то в порядке ч. 2 ст. 139 КоАП максимальный размер штрафа для физических лиц возрастает до 1360 рублей, а для должностных – до 1700 рублей», — говорится в сообщении.



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