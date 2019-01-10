В «ДНР» решили штрафовать за выброс снега на проезжую часть дорог

Об этом сообщили представители самопровозглашенной республики.

«Граждане либо представители организаций, осуществляющие выброс снега на проезжую часть, несут ответственность согласно ч. 1 ст. 139 КоАП, которая предусматривает наложение штрафа на граждан в размере до 1020 руб., на должностных лиц – до 1360 руб. Если указанные нарушения повлекут за собой повреждение транспортных средств, грузов или иного имущества, то в порядке ч. 2 ст. 139 КоАП максимальный размер штрафа для физических лиц возрастает до 1360 рублей, а для должностных – до 1700 рублей», — говорится в сообщении.