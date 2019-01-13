Переселенцев из Донбасса и Крыма стало больше

В Минсоцполитики назвали число зарегистрированных ВПЛ по состоянию на начало месяца.

По данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций на учет взяты 1 млн. 512 тыс. 367 переселенцев из Донбасса и Крыма.

«Это на 20 тысяч человек больше, чем в январе 2018-го года», — отметили в ведомстве.

В то же время, по сравнению с данными за январь 2017-го года сейчас переселенцев стало меньше более чем на 156 тысяч человек (тогда в Украине было зарегистрировано 1 млн. 648 тыс. 852 ВПЛ).