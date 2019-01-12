В ходе ночного рейда в «ДНР» задержали почти двести человек

В комендантский час с 5-го по 7-е января задержали 185 нарушителей.

Как заявили в самопровозглашенной республике, оперативно-профилактическую операцию «Ночной город» проводили «в целях выявления диверсионно-разведывательных групп, а также недопущения фактов совершения преступлений и правонарушений в ночное время суток».

Отмечается, что на выходных за нарушение комендантского часа задержано 185 человек. Составлены 56 протоколов по факту распития алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенных местах или за появление в общественных местах в пьяном виде. Сотрудники «ГАИ ДНР» составили 31 админпротокол, из них 11 — за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Кроме того сообщается, что в течение 2018-го года проведены более полусотни «отработок», в которых были задержаны около 34 тысяч нарушителей комендантского часа.