Фронтовая Горловка: боевые действия слышны каждый день

Четверг не стал исключением и горожан по-прежнему тревожили отголоски войны.

О них местные жители начали сообщать еще до полудня, когда стрелковое и крупнокалиберное вооружение применялось на северо-западе. Здесь же, но чуть позже, били и из гранатометов, и из минометов.

Вечером горловчане тоже писали об эпизодической стрельбе.

10-го января огонь снова открывался под Донецком (район авдеевской промзоны и окраины Песок), на мариупольском и луганском направлениях.

Напомним, вчера на КПВВ под Горловкой сразу три мужчины скончались в результате сердечных приступов.