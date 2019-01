Горловская группа Jinjer представила песню из нового альбома

Новый мини-альбом MICRO вышел 11-го января.

Украинская метал-группа Jinjer представила композицию Perennial из нового альбома, а также клип на нее.

Первый студийный альбом Cloud Factory вышел в 2014-м году, а в 2016-м году группа дебютировала на лейбле Napalm Records с альбомом King of Everything. Кроме того, в копилке коллектива два мини альбома - O.I.M.A.C.T.T.A (2009) и Inhale. Do Not Breathe (2012).

Клип за первые 18 часов после публикации собрал свыше 145 тысяч просмотров.

Jinjer — украинская метал-группа, основанная в 2009-м году в Горловке. В их музыке сочетаются грув-метал с элементами прогрессивного металкора. Татьяна Шмайлюк исполняет гроул и чистый вокал. В 2013-м году коллективу была вручена премия «Лучшая украинская метал-группа».

За последнее десятилетие Jinjer сделали себе имя в украинском андеграунде, но они только начинают завоевывать тех поклонников, которых заслуживают в остальном мире. В 2018-м году состоялся их первый тур по Северной Америке.