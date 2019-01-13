 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Горловская группа Jinjer представила песню из нового альбома

Воскресенье, 13 января, 2019

Новый мини-альбом MICRO вышел 11-го января.

Украинская метал-группа Jinjer представила композицию Perennial из нового альбома, а также клип на нее.

Первый студийный альбом Cloud Factory вышел в 2014-м году, а в 2016-м году группа дебютировала на лейбле Napalm Records с альбомом King of Everything. Кроме того, в копилке коллектива два мини альбома - O.I.M.A.C.T.T.A (2009) и Inhale. Do Not Breathe (2012).

Клип за первые 18 часов после публикации собрал свыше 145 тысяч просмотров.

Jinjer — украинская метал-группа, основанная в 2009-м году в Горловке. В их музыке сочетаются грув-метал с элементами прогрессивного металкора. Татьяна Шмайлюк исполняет гроул и чистый вокал. В 2013-м году коллективу была вручена премия «Лучшая украинская метал-группа».

За последнее десятилетие Jinjer сделали себе имя в украинском андеграунде, но они только начинают завоевывать тех поклонников, которых заслуживают в остальном мире. В 2018-м году состоялся их первый тур по Северной Америке.

112

В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования