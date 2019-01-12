Фронтовая Горловка: днем стреляли на юго-западе, а ночью — на севере

В окрестностях города по-прежнему неспокойно.

После полудня «бахал» юго-запад (район Новгородского и Широкой Балки). По некоторым данным, здесь применялись гранатометы, но несколько раз били и из минометов. Также было слышно стрелковое. Сразу после этого завязался бой в стороне шахты им.Гагарина

Затем о боевых действиях горожане сообщили уже ночью. По их словам, периодически стреляли на северных окраинах.

11-го января неспокойно было под Донецком (авдеевская промзона и аэропорт, Пески, Марьинка, Трудовские и Новомихайловка). На юге региона бои продолжались под Гнутово, Лебединским, Водяным и Ужовкой, Широкино и Саханкой.