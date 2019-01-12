Крыши рушатся под тяжестью снега

Как уже сообщалось, в Макеевке на рынке на торговые ряды упал навес.

Бушующая непогода уже наделала немало беды, но теперь, кроме снежных заносов на дорогах региона на людей начали падать крыши. Так, в Макеевке, по последним данным, в результате обрушения металлического навеса пострадало уже не три, а четыре человека, которых пришлось госпитализировать.

Кроме того, в Ясиноватой частично обрушилась крыша пятиэтажного дома на ул.Школьная. Согласно информации, обрушение деревянной обрешетки и шифера на площади 50 кв. м произошло вследствие скопления большого количества снега на кровле дома. О пострадавших не сообщается.

Не выдержала тяжести снежной массы и крыши меткомбината в Алчевске, где обрушилось около 900 кв. м. кровли, и в Макеевке, где дважды за последние дни обвалилась кровля на металлургическом заводе.

Тем временем, Денис Пушилин уже заявил, что в местных администрациях, подконтрольных «ДНР», из-за плохой работы по ликвидации последствий непогоды ожидаются кКадровые изменения.