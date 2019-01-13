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Украина заработала на «евробляхах» 1,5 миллиарда

Воскресенье, 13 января, 2019

Каждые сутки таможенники оформляют около полторы тысячи автомобилей на еврономерах.

С 25-го ноября по 10-е января в Украине оформили 24,6 тысяч «евроблях» на общую сумму 1,5 млрд. гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Общая сумма поступлений в бюджет от растаможки составила 1 млрд. 566 млн. грн. (из них 158,2 млн. грн. — пошлина, 495,5 млн. грн. — НДС, 738 млн. грн. — акцизный налог, 174,1 млн. грн. — средства, которые были добровольно уплачены гражданами в госбюджет для освобождения от административной ответственности за нарушение таможенных режимов).

«Все таможенные платежи, которые поступают от таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации, направляются в Пенсионный фонд Украины», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отмечают, что из общего количества оформленных авто — более 21 тыс. транспортных средств находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили средства в размере 8,5 тыс. грн. за каждое авто.

Как свидетельствуют данные таможенной статистики, в течение последних двух недель в среднем за сутки осуществляется таможенное оформление 1,5 тысячи транспортных средств с иностранной регистрацией.

Корреспондент



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