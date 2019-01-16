Минфин назвал курс доллара на ближайшие три года

В прошлом году доллар в Украине в среднем стоил 27,5 гривен, а в этом ожидается рост до 28,2.

В ближайшие три года средняя стоимость доллара вырастет почти на три гривны. Об этом свидетельствуют данные Макроэкономического обзора и прогноза Министерства финансов за январь.

«Обменный курс в гривнах к доллару США (в среднем за период) в 2019-м году составит 28,2, в 2020-м году — 29,7, в 2021-м году — 30,4″, — говорится в обзоре.

Согласно документу, в прошлом году доллар в Украине в среднем стоил 27,5 грн.

В обзоре также сообщается, что в 2019-м году рост экономики может замедлиться до менее 3%.

«Ключевые макроэкономические риски для негативного сценария в 2019-м году — это рост напряжения на востоке Украины, дальнейшее усложнение доступа стран к международным рынкам капитала, глобальное снижение «аппетитов инвесторов к риску», снижение цен на рынках металлов и агропродукции, замедление темпов экономического роста стран ЕС», — говорится в обзоре.

Эти факторы увеличивают вероятность недостижения прогнозируемого экономического роста на этот год в 3%, отметили в Минфине.

«В результате в 2019-м году существует большая вероятность отклонения от официального прогноза в сторону понижения, чем повышения», — говорится в сообщении.

Корреспондент