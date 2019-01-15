После отмены военного положения ГПСУ отказала во въезде в Украину более 800 гражданам РФ

Несмотря на прекращение в Украине действия военного положения пограничники продолжают осуществлять усиленные меры безопасности на государственной границе, линии соприкосновения и админграницы с АР Крым. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Во время пересечении границы иностранцами и лицами без гражданства, в том числе гражданами РФ, пограничники постоянно отделяют группы риска и проводят дополнительные меры с целью недопущения в страну лиц, которые могут быть причастны к провокационным или неправомерным действиям на территории Украины.

В ГПСУ напомнили, что за период действия военного положения Госпогранслужба отказала в пересечении границы 1651 гражданину РФ.

«В период уже после прекращения военного положения пограничники продолжают осуществлять усиление мер по проверке въезда иностранцев в Украину. Так, с 26-го декабря более 800 гражданам РФ отказано в пропуске», — говорится в сообщении ведомства.