В Крыму рассказали о неудачах в сельском хозяйстве

Минувший год ознаменовался серьезными проблемами для крымских земледельцев – засуха уничтожила большую часть урожая зерновых и овощей. Незначительный рост поголовья скота не смог радикально изменить ситуацию в животноводстве. И только крымские коровы порадовали местные власти, заняв шестое место по уровню надоев в российском рейтинге.

Министр аграрного хозяйства Крыма Андрей Рюмшин сообщил о важном достижении в местном животноводстве: среднесуточный надой с одной коровы в Крыму достиг 21 килограмма, что вывело полуостров в число лидеров среди регионов соседней России.

На этом рекорды закончились – темпы прироста в отрасли составили в среднем 7%, что вроде бы и неплохо. Но более-менее существенно увеличилось только поголовье крупного рогатого скота в сравнении с 2017-м годом – на 9%. В то же время птицы стало меньше на 11%.

К тому же рост поголовья особо не сказался на количестве производимой продукции: коровы-рекордсменки дали только на 3% молока больше, нежели годом ранее.

В сравнении с доаннексионным периодом, крымское животноводство существенно проигрывает – количество коров за пять лет снизилось на 11%, свиней и птицы – на 25%, а овец и коз – на 30%. И это с учетом прироста минувшего года.

В Крыму никак не могут не то, что достичь, а даже приблизиться к украинскому уровню производства животноводческой продукции. В 2018 году на полуострове произвели мяса на 20% меньше, молока – на 18%, а яиц – на 9%, нежели в 2013 году.

Но самое масштабное падение зафиксировано в земледельческой сфере, которая продемонстрировала сразу несколько антирекордов.

На фоне общей деградации сельского хозяйства Крыма российские власти могли похвастаться хотя бы высоким урожаем зерновых, который с 2014-го года неуклонно возрастал – с 1102 до 1394 тысяч тонн в 2017-м. Ожидая еще больших урожаев, крымские аграрии в минувшем году увеличили площадь под эти культуры на 10%.

Но погода внесла коррективы в их планы – засуха уничтожила большую часть посевов, позволив собрать только 760,5 тысяч тонн. Такого низкого урожая в аграрной истории полуострова в ХХІ веке еще не было – в самом неурожайном 2013-м году собрали 764,8 тысяч тонн зерна.

Еще более печальная картина с подсолнечником – в 2018-м году его урожай едва превысил 46 тысяч тонн, что составляет 38% от уровня 2017-м года. В таком же засушливом 2013-м году крымские аграрии собрали 109 тысяч тонн культуры, то есть в 2,3 раза больше нынешних показателей.

Не повезло и крымским овощеводам – в открытом и закрытом грунте они собрали только 120 тысяч тонн овощей, что почти в 4 раза меньше урожайности 2013-го года. Тогда в Крыму была вода из Днепра, а теперь только российские планы по использованию сточных вод для полива.

Несколько лучше обстоит ситуация с плодово-ягодной продукцией, которой, по информации Рюмшина, собрали 111 тысяч тонн. Большая часть из них – яблоки, 94 тысячи тонн (85% всей продукции). Этот показатель уступает урожаю 2013-го года с урожаем в 114 тысяч тонн.

Еще более печальная картина с подсолнечником – в 2018-м году его урожай едва превысил 46 тысяч тонн, что составляет 38% от уровня 2017-го года. В таком же засушливом 2013-м году крымские аграрии собрали 109 тысяч тонн культуры, то есть в 2,3 раза больше нынешних показателей.

Не повезло и крымским овощеводам – в открытом и закрытом грунте они собрали только 120 тысяч тонн овощей, что почти в 4 раза меньше урожайности 2013-го года. Тогда в Крыму была вода из Днепра, а теперь только российские планы по использованию сточных вод для полива.

Несколько лучше обстоит ситуация с плодово-ягодной продукцией, которой, по информации Рюмшина, собрали 111 тысяч тонн. Большая часть из них – яблоки, 94 тысячи тонн (85% всей продукции). Этот показатель уступает урожаю 2013-го года с урожаем в 114 тысяч тонн.

2018-й оказался наиболее благоприятным для крымских виноградарей за последние несколько лет. Винограда собрали 67 тысяч тонн, что на 12% больше прошлых лет. Но это все же на треть меньше показателей 2013-го года, когда собрали 97 тысяч тонн.

Пострадавшие от засухи аграрии надеялись получить компенсации из российского бюджета, которые пообещал им российский глава Крыма Сергей Аксенов. «У нас примерный объем прямых потерь – до 400 миллионов рублей. Правительство России компенсирует эти потери», – сказал он в конце июня 2018-го года. Правда, уже через неделю сумма ущерба сократилась до 250 миллионов рублей. Но и эти средства Москва не спешила отдавать крымчанам, придирчиво изучая поданную для компенсации документацию.

В сухом итоге прибыль крымских аграрных предприятий в минувшем году выросла только на 14%, в то время как убытки – сразу на 70%.

В целом для сельского хозяйства Крыма, говоря словами из последнего хита Слепакова, «это был тяжелый год». И он далеко не последний в хороводе «трудных лет», пришедших на полуостров вместе с Россией. Без днепровской воды и с российским экономическим подходом крымским аграриям ожидать позитивных перемен не приходится.

Евгения Горюнова, крымский политолог

Крым.Реалии