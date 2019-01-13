Россия продлила срок следствия по делу арестованных украинских моряков

Срок предварительного следствия по делу украинских моряков, захваченных в плен российскими спецслужбами в Керченском проливе, продлили до 25-го мая.

Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых Николай Полозов.

«В настоящее время срок следствия продлен до 25 мая, при этом продлить срок ареста следствие просит до конца апреля», — сказал.

Адвокат отметил, что дальнейшее продление срока следствия по делу будет зависеть от интенсивности следственных действий, а следователи «не посвящают в свои планы».