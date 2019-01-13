Фронтовая Горловка: бои гремели на севере и западе

О боевых действиях горожане сообщали только после наступления темноты.

По их словам, вечером неспокойно было на западе и севере города. Очевидцы утверждали, что применялось не только стрелковое, но и гранатометы, также несколько раз «бахало» потяжелее.

Кроме того, около 18.30 в Горловке прогремел мощный «бах». Жители уверены, что это «сработало ПВО», но каких-либо подтверждений мы не нашли.

Ближе к 23 час. интенсивно стреляли в стороне шахты им.Гагарина и в районе Зайцево.

12-го января продолжались бои под Авдеевкой, Спартаком, Песками, Александровкой, Докучаевском и Новотошковским.