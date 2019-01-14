В Горловке на крытых рядах Центрального рынка обрушилась крыша

На подконтрольной «ДНР» территории продолжают обваливаться крыши различных сооружений.

Как «Кочегарка» уже сообщала, несколько обрушений произошло из-за сильных снегопадов.

Ночью, 12-го января, на центральном рынке Горловки тяжесть снега не выдержал тент, натянутый над торговыми рядами. По мнению очевидцев, повезло, что это произошло не днем, когда здесь достаточно людно.

Кроме того, в центре Макеевки обвалился козырек бывшего офиса банка «ВБР», а днем ранее в Кировском районе Донецка обрушилась крыша трамвайной остановки.