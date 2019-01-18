Мины на Донбассе унесли жизни 269 человек

Еще 564 человека получили ранения.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

Согласно информации, из-за подрывов на минах и неустановленных взрывных устройствах с начала вооруженного конфликта на Донбассе погибли 269 мирных граждан. Среди пострадавших — 125 детей, из которых 27 погибли.

В управлении противоминной деятельности отметили, что за последние три месяца зафиксировано 17 подрывов на взрывоопасных остатках войны, из них два — на подконтрольной Украине территории, в результате чего погибли 8 человек, в т.ч. — 3 детей, еще 13 человек (трое детей) получили ранения.