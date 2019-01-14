Фронтовая Горловка: стреляли во второй половине дня

В воскресенье боевые действия в окрестностях города возобновились, начиная с обеда.

Так, в 14 час. по местному времени несколько «бахов» прогремели на юго-западе — в направлении Новгородского. Затем неспокойно стало на всех западных окраинах, а также на севере, причем горожане отмечали достаточно высокую интенсивность стрельбы.

Продолжались бои на севере и по состоянию на 18 час., а после 22 час. в стороне Зайцево и Голоьмовского они разгорелись с новой силой.

В военных сводках, как обычно, упоминаются и окрестности Донецка (Авдеевка, Спартак, район аэропорта, Красногоровка Старомихайловка), Докучаевска, Гнутово, Лебединского, Новотошковского и Станицы Луганской.